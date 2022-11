Will Promi-BB-Walentina etwa mit ihrem Can Schluss machen?

Walentina Doronina (22) stellt ihre Beziehung in Frage. Die Reality-TV-Darstellerin packte bei Promi Big Brother ein Thema auf den Tisch, was ihrem Freund Can Kaplan gar nicht schmeckte: Sie erzählte, dass ihre Schwiegereltern sie nicht besonders mögen würden. Als die 22-Jährige in der Show die Möglichkeit bekam, ihren Partner kurz zu sehen, ermahnte dieser sie bitte nicht mehr öffentlich über seine Eltern zu sprechen. Jetzt zeigt sich Walentina nachdenklich: Will sie die Beziehung etwa beenden?

Laut Sat.1 lässt Walentina in der heutigen "Promi Big Brother"-Folge das Treffen mit Can Revue passieren. "Er kam mir so verändert vor: So gebräunt, Zähne gebleacht, alles anders. Das fand ich nicht mehr schön", gibt die Influencerin nach dem Blitz-Date zu und bricht daraufhin in Tränen aus. Als Can seine Walentina kurz sah, erzählte er ihr direkt, dass sie aktuell draußen viel Hate bekäme. "Will er mich damit verletzen? Kränken? Was ist seine Intention? Stimmt er dem Hate zu? Ich glaube, ich sollte die Beziehung noch mal überdenken", zweifelt die TV-Bekanntheit.

Zuvor machte Walentina ihrem Freund bei "Promi Big Brother" eine krasse Ansage. "Can, du bist mit mir zusammen, du möchtest mich heiraten und mit mir Kinder haben. Mach deinen Eltern klar, dass du mich wirklich liebst und ich nicht eine Trulla bin, die du bumst", stellte sie vor laufenden Kameras klar.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Instagram / walentinadoroninaofficial Can Kaplan und Walentina Doronina um Oktober 2022

Sat.1 Walentina Doronina bei "Promi Big Brother"

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Can Kaplan, September 2022

