Für besseren Sex: Diesen Rat gab Whoopi Goldberg Keke Palmer

Dieser Rat war für Keke Palmer (29) Gold wert. In ihrer Karriere als Schauspielerin und Sängerin wird die US-Amerikanerin bereits voll beansprucht. Doch trotz oder vielleicht genau aufgrund dieser beruflichen Auslastung ist ihr die körperliche Gesundheit besonders wichtig. Dazu gehört auch ein gesundes Liebesleben – aber um das genießen zu können, brauchte sie Hilfe und bekam ganz besondere Unterstützung: Keke erhielt ihren wertvollsten Tipp in Sachen Sex von keiner Geringeren als Whoopi Goldberg (67).

In ihrem eigenen Podcast "Baby, This Is Keke Palmer" erzählte Keke nun offen von ihrem Liebesleben und verriet auch ihre Probleme mit dem Thema Sex. Dabei änderte ein Rat von Whoopi alles, denn dadurch lernte sie sich ein wenig zu entspannen. "Ich war einmal bei 'The View' [...] und Whoopi sagte: 'Bitte fang endlich an, dich selbst zu befriedigen'", erklärte sie. Zuvor sei Sex für sie etwas gewesen, dass vor allem ihrem Partner Spaß machen sollte: "Mein Vergnügen, jegliches Vergnügen zu dieser Zeit kam von 'Ich bin froh, dass sie glücklich sind'."

Whoopis Rat habe sich aber nicht nur auf Kekes Liebesleben ausgewirkt. Indem sie Intimität für sich genießen konnte, habe sie gelernt, auch in anderen Lebenslagen erfüllt und entspannt zu sein. "Ich habe mich auf eine Reise begeben, um herauszufinden, was gut für mich ist", meinte die 29-Jährige. "Ein wirkliches "Happy End" gab es für mich bisher nur, wenn ich mich zurückhaltend, ruhig und emotional verhalten habe."

Keke Palmer

Whoopi Goldberg

Keke Palmer

