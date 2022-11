Wayne Rooney verrät Spielern, dass er einen Mini-Penis hat

Wayne Rooney (37) macht ein eher ungewöhnliches Geständnis. Der ehemalige Fußballstar von Manchester United machte in seiner aktiven Zeit immer wieder mit Alkoholeskapaden negative Schlagzeilen. Er hatte sogar Angst, im Rausch jemanden umzubringen oder sich selbst etwas anzutun. Mit seiner Alkoholsucht ging Wayne in der Vergangenheit immer offen um. Nun verriet der Ex-Fußballer aber auch noch ein anderes kleines, intimes Detail.

Der Trainer von D.C. United versuchte nach einer Reihe von schlechten Ergebnissen eine mitreißende Rede zu halten. Wayne erzählte den Spielern, dass ihn ein "kleiner Penis" nicht davon abgehalten habe, "der große Mann" zu sein. Bei seiner Mannschaft in Washington kam so viel Ehrlichkeit laut einem Insider aber wohl nicht so gut an. "Es war sehr lustig und er hoffte, dass die persönlichen Anspielungen den Eindruck erwecken würden, dass die Rede von Herzen kam. Aber die Mehrheit seiner Mannschaft war verwirrt und hatte Mühe zu verstehen, was sein Sexualleben und die Größe seiner Männlichkeit mit dem Geschehen auf dem Spielfeld zu tun haben", verriet die Quelle Sun.

Aber damit nicht genug: Der Vater von vier Kindern, dem mehrfach vorgeworfen wurde, seine Frau Coleen Rooney (36) betrogen zu haben, sprach auch über seine Fehler abseits des Platzes. Wayne erklärte seinen Spielern, dass er aus seinen Fehlern gelernt habe und dass sie das auch tun könnten. "Ein paar der jungen Leute waren entsetzt. Sie haben nicht den gleichen britischen Sinn für Humor", ergänzte der Insider.

Wayne Rooney, Trainer von D.C. United

Wayne Rooney, Ex-Fußballstar

Wayne Rooney, Januar 2020

