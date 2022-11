Für ihre Sex-Doku: Cara Delevingne "spendet" ihren Orgasmus

Cara Delevingne (30) unterstützt nun die Wissenschaft. Die Schauspielerin sprach in der Vergangenheit öfter mal über ihr außergewöhnliches Sexleben. So erzählte sie bereits, dass sie spontanen Sex in einem Aufzug hatte. Auch den Besitz eines Vagina-Tunnels verheimlichte die Suicide Squad-Darstellerin der Öffentlichkeit nicht. Für ihre neue Doku hat sich Cara etwas ganz Ausgefallenes einfallen lassen: Für die Wissenschaft "spendete" sie ihren Orgasmus!

Im Rahmen der Hulu-Doku-Serie "Planet Sex", die sich mit Fragen der menschlichen Sexualität beschäftigt, reichte Cara einige Blutproben ein – jeweils vor und nach dem Orgasmus. Aufgrund der Testergebnisse der 30-Jährigen sollen Rückschlüsse auf die Biochemie des sexuellen Höhepunktes gezogen werden. "Ich bin hier, um einen Orgasmus zu haben und ihn der Wissenschaft zu spenden", erklärt sie in der Doku. Dank Caras Spende soll außerdem der sogenannte "gender climax gap" weiter erforscht werden, der beschreibt, dass Männer beim Sex eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Orgasmus haben als Frauen.

Bereits zuvor besuchte Cara einen Masturbationskurs für die Doku. Sie verriet, dass einige der Erlebnisse in der Serie sehr explorativ waren. "Ich war vor allem neugierig, was wir machen und wohin es uns führt, denn jeder Tag war völlig anders", sagte sie bezüglich ihrer neu gewonnenen Erfahrungen.

Action Press Cara Delevingne im Oktober, 2022

Getty Images Cara Delevingne, Model

Getty Images Model Cara Delevingne auf der Paris Fashion Week, 2020

