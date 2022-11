"Bedeutungslos": Emily über "Bachelor in Paradise"-Sexszene

Was lief da mit Yannick Syperek? Bei Bachelor in Paradise ging es in der vergangenen Folge ziemlich heiß her: Nachdem sich der Musiker mit seiner Flamme Michelle Gwozdz (28) gestritten hat, vergnügte er sich aus der Laune heraus im Bett mit Emily von Strasser (24). Er gab bereits zu, sich nicht erinnern zu können, was genau da unter der Decke lief. Jetzt wollte Promiflash auch von Emily wissen: Wie war es für sie mit Yannick in der Nacht?

"Sagen wir so, man kann sich ausmalen, was passiert ist", gab die Klagenfurterin im Interview mit Promiflash zu. Doch für sie habe das Ganze keine große Bedeutung und die Nacht wurde überhaupt nicht mehr thematisiert. "Yannick und ich haben uns über diesen Abend auch nie mehr unterhalten. Geäußert habe ich mich deshalb nicht dazu, weil es bedeutungslos für mich war", erklärte Emily. Sie hätten sich lediglich von Anfang an gut verstanden, aber irgendwann gemerkt, dass es auf romantischer Ebene niemals funktionieren würde: "Somit war das, was ich mit ihm zwischenmenschlich hatte, immer auf der freundschaftlichen Blödel-Schiene."

Doch warum haben die beiden niemandem etwas davon erzählt, dass sie in der Nacht augenscheinlich Sex hatten? "Ich wollte es also ihm überlassen, Mimi zu erzählen, was passiert ist, und hätte, wenn es so gekommen wäre, Stellung dazu bezogen", rechtfertigte Emily sich. Außerdem wollte sie nicht dazwischenfunken: "Ich mochte und mag Mimi sehr gerne und mich hat das schlechte Gewissen geplagt, ich hatte aber Angst, dass Mimis Bild von Yannick dadurch verzerrt wird."

"Bachelor in Paradise" ab dem 3. November 2022 wöchentlich auf RTL+.

Anzeige

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, TV-Bekanntheit

Anzeige

RTL / René Lohse Emily von Strasser, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2022

Anzeige

RTL Yannick und Mimi, "Bachelor in Paradise" 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de