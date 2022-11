Nach Sextapes: Micaela Schäfer posiert mit Sarah Joelle!

Micaela Schäfer (39) holt sich für ihren sexy Content immer mehr prominente Unterstützung! Das deutsche Erotikmodel hat seine Fans in den vergangenen Tagen mit besonders heißen Clips überrascht: Die selbst ernannte Nacktschnecke veröffentlichte bereits Sextapes mit Gina-Lisa Lohfink (36) und Melody Haase (28). Doch damit nicht genug: Jetzt folgen die nächsten heißen Aufnahmen von Micaela – diesmal mit der einstigen DSDS-Kandidatin Sarah Joelle Jahnel (33)!

Auf ihrem Instagram-Profil teilte Micaela jetzt zwei neue Fotos, auf denen sie gemeinsam mit Sarah Joelle posiert: Auf den Schnappschüssen setzen die beiden ihre Körper nur mit Dessous bekleidet in Szene. "Euch ist kalt? Dann solltet ihr euch mal meine heiße Galerie mit Sarah Joelle anschauen. Dann ist euch garantiert nicht mehr kalt", bewarb Mica ihr Posting.

Aber warum produziert Micaela denn im Moment eigentlich so viel Content mit anderen Promi-Ladys? Im Fall von Gina-Lisa hat sich für die Promi Big Brother-Kandidatin ein langersehnter Traum erfüllt. "Ich wollte schon immer mal ein heißes Video mit Gina drehen. Wir kennen uns schon so lange und ich stehe von Beginn an voll auf sie", schwärmte Mica in einer BestFans-Pressemitteilung.

AETD Micaela Schäfer im Mai 2022 in Berlin

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel im Mai 2022

Bestfans /micaela_privat Micaela Schäfer und Gina-Lisa Lohfink, Erotikmodels

