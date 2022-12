Doch nicht so nett? James Corden ist laut Mel B. gemein!

Spielt James Corden (44) etwa nur eine Rolle, wenn die Kameras an sind? Der Entertainer und Moderator zählt derzeit zu den beliebtesten TV-Gesichtern in den USA und England. Durch seine Carpool-Karaoke-Videos im Netz ist er auch in Europa sehr bekannt geworden – hier fährt er mit den hochkarätigsten Stars Auto, interviewt sie und singt Ständchen mit ihnen. Dabei wirkt der 44-Jährige immer supernett und offen – genau wie in seiner "The Late Late Show". Doch wie Spicegirls-Star Mel B. (47) jetzt auspackte, soll James gar nicht so freundlich sein, wie alle meinen...

In der "The Big Narstie Show" wurde die Sängerin nun gefragt, welcher Star der "größte Arsch" sei, den sie je getroffen habe. Mels Antwort lautete überraschend: "Also, da gibt es ein paar. James Corden, Geri Halliwell, Jessie J und mich." Zu James führte sie weiter aus: "Er ist alles andere als nett." Sie habe sehr schlechte Erfahrungen mit ihm gemacht, als sie am Set seiner Late-Night-Show war. "Ich finde, man muss immer nett zu den Leuten sein, mit denen man arbeitet. Egal ob Produktion, Kameraleute, Ton, Beleuchtung... Wir arbeiten alle für die gleiche Sache", beteuerte die 47-Jährige –und deutete so an, dass der gebürtige Brite seine Mitarbeiter wohl nicht gut behandelt.

Mel B. ist nicht die Erste, die James Unhöflichkeit vorwirft. Vor ein paar Wochen artete ein Besuch des TV-Stars in dem New Yorker Restaurant Balthazar in einen regelrechten Eklat aus! Der Gastronom Keith McNally hatte den gebürtigen Briten nämlich beschuldigt, sich gegenüber seinen Angestellten unverschämt und respektlos verhalten zu haben – am Ende wurde er sogar aus dem Lokal geschmissen.

Getty Images James Corden bei der Premiere von "Mammals"

Getty Images Mel B. bei "America's Got Talent"

Getty Images James Corden im Oktober 2022 in London

