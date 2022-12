Im sexy Look: Rihanna genießt Dinner-Date mit A$AP Rocky

Heißer Auftritt von Rihanna (34)! Die Sängerin und ihr Partner A$AP Rocky (34) durften sich in diesem Jahr über die Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes freuen. Nebenbei hat die frischgebackene Mama mit ihrem Modelabel Savage x Fenty und ihrer Musik alle Hände voll zu tun. Trotz seines neuen Alltags mit Baby nimmt sich das Paar genügend Zeit für Zweisamkeit. So wurden die beiden nun Hand in Hand bei einem Dinner-Date gesichtet. Im sexy transparenten Kleid zog Rihanna alle Blicke auf sich!

Wie Daily Mail berichtete, verbrachten die "Umbrella"-Interpretin und ihr Liebster ihren Samstagabend bei einem romantischen Dinner in Miami. Die 34-Jährige zeigte ihren Sinn für Mode in einem durchsichtigen schwarzen Maxikleid, das mit tiefem Ausschnitt ihr Dekolleté perfekt zur Geltung brachte. Als Accessoire trug RiRi eine lange goldene Kette mit eine glänzenden Uhr, die über ihre linke Schulter und unterhalb ihrer rechten Hüfte herabhing. Dazu kombinierte sie eine schicke kleine Handtasche. Der Rapper setzte ganz auf Streifen und trug eine weiß-schwarz gestreifte Hose zu einem blau-weiß gestreiften Hemd. Darunter kam sein weißes T-Shirt zum Vorschein. A$AP ergänzte sein Outfit mit schwarzen Lederstiefeln und einer blauen Gucci-Mütze.

Erst vor wenigen Tagen berichtete eine Quelle gegenüber Us Weekly, dass die Turteltauben glücklicher als jemals zuvor seien. "Diese Familie zusammen zu haben, hat sie so viel näher zusammengebracht, sie lieben sich jetzt mehr denn je", verriet der Insider.

ActionPress Rihanna, Dezember 2022

ActionPress Rihanna und A$AP Rocky

ActionPress A$AP Rocky und Rihanna

