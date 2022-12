In der Schwangerschaft: Haben Pietro Lombardi und Laura Sex?

Was geht gerade bei Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) im Bett? Die Influencerin erwartet aktuell ihr erstes Baby. Kürzlich verriet sie, dass ihr Nachwuchs Anfang kommenden Jahres das Licht der Welt erblicken soll. Laura und ihr Verlobter Pietro sprechen nicht nur in ihrem Podcast, sondern auch im Netz viel über ihr Privatleben. Jetzt verriet der Sänger, wie es in Sachen Sex bei ihm während Lauras Schwangerschaft aussieht!

Auf Instagram wurde Pietro gefragt, ob er und Laura auch während ihrer Schwangerschaft hin und wieder ein Nümmerchen schieben würden. "Ja klar, aber natürlich kommt es drauf an, wie sich die Frau fühlt. Darauf sollte man am meisten achten, finde ich", erklärte der 30-Jährige. Aufgrund der Schwangerschaft fühle sich Laura nicht immer wohl, aber wenn es ihr gut geht, spreche nichts gegen Sex, stellte der werdende Zweifachpapa klar.

Kürzlich postete Pietro auf Instagram einen Clip, in dem er seine Beziehung mit Laura Revue passieren lässt. Darin sieht man beispielsweise, wie der Musiker seiner Freundin einen Antrag macht. Einige seiner Follower sind inzwischen jedoch genervt davon, dass Pietro offenbar jedes private Detail ins Netz stellt. "Jede Einzelheit wird vermarktet und zur Schau gestellt. Ich vermisse seine Bodenständigkeit", ärgerte sich ein User.

Laura Maria Rypa im Dezember 2022

Pietro Lombardi mit Laura Maria Rypa, Oktober 2020

Pietro Lombardi (r.) mit seiner Verlobten Laura Maria Rypa

