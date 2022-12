Schulden: Wird Lilly Becker von ihrem eigenen Ex verklagt?

Lilly Becker (46) hat offenbar einen Schuldenberg bei ihrem Ex angehäuft! Nicht nur ihr Ex-Mann Boris Becker (55), der aktuell wegen Insolvenzverschleppung in Haft sitzt, hat seine Finanzen wohl nicht unter Kontrolle – auch Lilly soll in Deutschland und in England auf über 500.000 Euro verklagt werden, weil sie ein Darlehen nicht zurückzahlte. Jetzt gibt es nähere Informationen zu dem Prozess: Lilly soll von ihrem eigenen Ex-Freund verklagt werden!

Wie Bunte berichtete, handelt es sich bei dem Kläger um niemand Geringeren als Pierre Uebelhack. Der wurde erstmals im Februar 2018 und danach immer wieder vertraut mit Lilly gesichtet. "Die beiden waren ein tolles Team, sie hatten zu Beginn eine Affäre miteinander", behauptet ein Freund des TV-Produzenten. Nach der Trennung von Boris habe Pierre Lilly unterstützt und ihr Geld geliehen: "Er hat das Haus, das sie nach der Trennung gemietet hat, für ein Jahr im Voraus bezahlt, hat die Kosten für die Anwälte im Scheidungskrieg mit Boris übernommen und Lilly immer beigestanden."

Für die Zahlungen hätten die beiden Darlehensverträge abgeschlossen, die dem Gericht auch vorliegen sollen – das geliehene Geld will Pierre jetzt zurück. "Pierre versucht seit Monaten, mit Lilly eine Lösung zu finden", stellte der Insider klar. Inzwischen reagiere sie aber gar nicht mehr, der Produzent habe deshalb inzwischen selbst finanzielle Sorgen. "Er ist vor allem menschlich enttäuscht von Lilly. [...] Wie man das Geld so raushauen kann und im Gegenzug nicht mal seine Schulden zahlt, gehört sich nicht", machte der Freund klar.

Getty Images Lilly und Boris Becker im Februar 2018 in Monaco

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im März 2021

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker im Juli 2021

