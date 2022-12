"Arschloch-Move": Amira und Olli Pocher streiten wegen Geld

Bei diesem Thema bekommen sich Oliver (44) und Amira Pocher (30) ganz schön in die Haare. Auf ihren Social-Media-Accounts halten die Eltern zweier Söhne ihre Fans stets über ihr Leben auf dem Laufenden. Dabei scheuen sie sich auch nicht davor, mal etwas ernstere Themen anzusprechen. Meist sind die Eheleute auch einer Meinung – doch wegen einiger finanzieller Angelegenheiten zofften sich Olli und Amira nun heftig.

In der neusten Folge ihres Podcasts "Die Pochers" kam das Thema "Geld verleihen" zur Sprache. Doch anstatt dass sich die Eheleute wie so oft einig sind, fingen der Komiker und die Moderatorin heftig an zu diskutieren. Während Olli es nämlich schwer findet, Leuten Geld auszuleihen, scheint Amira die Sache etwas entspannter zu sehen. "Bei mir sind schon ein paar Zehntausende Euro in meinem Kreis unterwegs", erzählte sie ungeniert. Amira versicherte jedoch ebenfalls, dass sie alles unter Kontrolle und eine schriftliche Abmachung mit der anderen Person getroffen habe.

Das scheint ihren Liebsten allerdings nicht sonderlich zu beruhigen – zumal die 30-Jährige berichtete, dass es in ihrem Umfeld nur wenige Menschen gebe, die sie noch nicht um Geld gebeten haben. "Da solltest du dir ernsthaft Gedanken über deinen Freundeskreis machen", wetterte Olli im Anschluss. Für ihn seien solche Personen keine richtigen Freunde und die Bitte um finanzielle Unterstützung "ein richtiger Arschloch-Move". "In dem Moment, wo Leute nach Geld fragen, kannst du die direkt knicken. Es bringt immer Probleme und Stress", versicherte er.

Amira und Oliver Pocher im August 2021 in Bonn

Amira und Oliver Pocher mit ihren beiden Kindern

Oliver Pocher und Amira Pocher im Juli 2019

