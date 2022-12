“Are You The One?”-Marwin sieht in Dorna nur Bettmaterial

Bei Are You The One? fließen die Tränen. In der aktuellen Staffel der Dating-Show gab es gleich am Anfang eine große Überraschung: Moderatorin Sophia Thomalla (33) holte einen elften Mann mit ins Boot. Auch wenn Marwin dadurch einige Stunden später in der Villa angekommen ist, ließ er nichts anbrennen und stürzte sich gleich ins Dating-Game. Doch mit seiner Wortwahl brachte Marwin Dorna.

In der Matching Night entschied sich Dorna für Neuankömmling Marwin – doch nur wenige Minuten später bereute die 22-Jährige wohl ihre Wahl. Sophia fragte nämlich den Blondschopf, wen er in der Villa nur gut für Bettgeschichten sehe. Marwin sah daraufhin Dorna an und sagte: "Sie reizt mich ein bisschen, sie ist jetzt nicht so der klassische Beziehungstyp." Das traf die Blondine sehr und brachte sie nach der Matching Night sogar zum Weinen. "Ich bekomme das halt tatsächlich sehr oft zu hören, dass ich halt für Spaß zu haben bin, aber halt für andere Sachen nicht", erklärte sie den Grund für ihre Tränen und merkte an, dass es schließlich keine Frau gerne höre, wenn man sie nur als Bettmaterial sehe.

Der 25-Jährige konnte zuerst nicht nachvollziehen, warum die Kosmetikerin diese Aussage so treffe. Trotzdem entschuldigte er sich bei ihr und stellte klar: "Ich wusste auch nicht, dass dich das so krass verletzt." Dorna nahm die Entschuldigung zwar an, äußerte jedoch im Einzelinterview ihre Sorge: "Woran ich halt denke, ist, ob er sich halt nur entschuldigt, weil er nicht wie ein Arschloch dastehen will oder ob er sich jetzt entschuldigt, weil er es wirklich so meint."

