Lasziver Blick: Lea Michele zeigt sich im Netz total sexy

Mit diesen Schnappschüssen heizt Lea Michele (36) ihrer Community ordentlich ein. Auf ihrem Social-Media-Account gibt die Sängerin immer wieder Einblicke in ihren Alltag. Seit der Geburt ihres Sohnes Ever Leo im August 2020 lässt sie ihre Abonnenten beispielsweise an der Entwicklung ihres Nachwuchses teilhaben. Nun zeigte sich die Mama allerdings von einer ganz neuen Seite: Für einige Selfies posierte Lea nun lasziv.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die Glee-Darstellerin nun eine Reihe an Bildern, auf denen sie direkt in die Kamera blickt. Dabei begeistert Lea in einem weißen Oberteil – augenscheinlich nicht mehr als ein heller BH – während ihre dunklen Haare in sexy Wellen um ihre Schultern fallen. Dazu kombinierte die Beauty dann noch ein verruchtes Make-up mit nudefarbenen Lippen. In ihrer Story gab sie anschließend dann noch einen Hinweis darauf, wieso sie so freizügig gekleidet ist. "Fantastisches Shooting heute für eines meiner Lieblingsmagazine!", schrieb sie in ihrem Post.

Dass sich Lea mittlerweile so selbstbewusst im Netz zeigt, hätten viele Kritiker der New Yorkerin vor einigen Jahren wohl nicht für möglich gehalten. Immerhin hatte sie erst vor wenigen Tagen in einem Interview verraten, dass ihr zu Beginn ihrer Karriere geraten worden sei, ihr Äußeres operativ zu verändern. "Die Leute sagten mir, ich solle mir die Nase operieren lassen, ich sei nicht hübsch genug für Film und Fernsehen", erinnerte sie sich.

Instagram / leamichele Lea Michele im Dezember 2022

Instagram / leamichele Lea Michele im Dezember 2022

Instagram / leamichele Lea Michele mit ihrem Sohn

