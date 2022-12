Wie sexy! Kim Kardashian posiert im durchsichtigen Bikini

Kim Kardashian (42) weiß, wie man sich in Szene setzt! Die Beauty ist mit ihrer Realityshow Keeping Up With The Kardashians berühmt geworden. Doch das ist nicht das Einzige, womit man die vierfache Mutter in Verbindung bringt: Sie ist dafür bekannt, mit ihren sexy Outfits ihre Fans im Netz zu begeistern. So nun auch wieder: Kim posiert in einem weißen Bikini im Meer.

Auf Instagram postete die Ex-Frau von Kanye West (45) ein Bild aus ihrem Urlaub. Darauf sieht man sie in einem weißen Basic-Bikini, der an manchen Stellen durchsichtig ist, an einem traumhaften Strand posieren. So setzt sie ihren durchtrainierten Körper gekonnt in Szene, indem sie sich in verschiedenen Positionen in dem klaren Wasser rekelt. "Lebenstipp – sei du selbst", schrieb sie zu ihren Fotos dazu.

Vor wenigen Tagen begeisterte Kim ihre Fans mit einem etwas anderen Bild: Sie postete ein Foto von sich und ihrer ältesten Tochter North (9). Die Selfie-Aufnahmen zeigen, wie die beiden Kopf an Kopf einen Kussmund formen und für die Kamera posieren.

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im Dezember 2022

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Ex-Frau von Kanye West

Anzeige

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und ihre Tochter North

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de