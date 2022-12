Nach Sextape-Skandal: Georgia Harrison glücklich vergeben!

Georgia Harrison schwebt wieder auf Wolke sieben! Die einstige Love Island-Kandidatin machte nach ihrer Beziehung mit Stephen Bear (32) eine schwere Zeit durch: Der einstige Celebrity Big Brother-Gewinner hatte sich und die Beauty 2020 mit einer Überwachungskamera beim Sex gefilmt und das Video im Netz geteilt. Dafür wurde er vor wenigen Tagen vom Gericht für schuldig erklärt. Jetzt kann die Influencerin wieder nach vorne blicken – und das nicht allein: Georgia hat einen neuen Mann an ihre Seite!

In einem The Sun-Interview plauderte die Britin aus dem Nähkästchen: In ihrem Leben geht es nach dem Sextape-Skandal endlich wieder bergauf. So habe die Beauty wieder alle Hände voll mit Arbeit zu tun und auch in Sachen Liebe laufe es endlich besser: Die Reality-TV-Bekanntheit sei wieder vergeben und baue sich gerade mit ihrem Partner ein neues Leben auf! Um wen es sich dabei handelt, verriet sie allerdings nicht.

Auch wenn Georgia nach dem Skandal wieder zurück ins Leben gefunden hat, möchte sie sich nun für andere Frauen starkmachen, die auch von sogenannten Rachepornos betroffen sind. "Zu der Zeit, als das Video herausgekommen ist, haben mich jeden Tag etwa drei Frauen kontaktiert, die mir sagten, dass ihnen das passiert ist", berichtete die Blondine und merkte an, dass sie bis heute noch verzweifelte Nachrichten erhalte.

Stephen Bear, Reality-TV-Darsteller

Georgia Harrison, Influencerin

Georgia Harrison, ehemalige UK-"Love Island"-Kandidatin

