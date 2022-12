Khloé Kardashian ehrlich: Hat sie noch Sex mit Ex Tristan?

Läuft zwischen Khloé Kardashian (38) und ihrem Ex Tristan Thompson (31) noch etwas? Die The Kardashians-Bekanntheit hat zwei Kinder mit dem NBA-Star – eine Tochter namens True (4) und einen Sohn, der im August geboren wurde. In den vergangenen Jahren wurde die Unternehmerin aber immer wieder von ihm betrogen. Nachdem er sogar seine Affäre Maralee Nichols geschwängert hatte, trennten sich die beiden endgültig. Doch ist zwischen ihnen wirklich endgültig Schluss?

Im Interview mit Vanity Fair stellten sich die 38-Jährige und ihre Schwester Kourtney Kardashian (43) nun einem Lügendetektortest. Natürlich kamen die beiden dabei auch auf Khloés Ex-Beziehung zu sprechen. "Schläfst du mit Tristan?", wollte die Frau von Travis Barker (47) von ihr wissen. Die zweifache Mutter antwortete prompt: "Nein, das tue ich nicht. Das tue ich wirklich nicht!" Und tatsächlich: Der Lügendetektor schlug bei dieser Frage nicht an.

Auch wenn Khloé mittlerweile schon eine ganze Weile nicht mehr mit ihrem Ex zusammen ist, verbringt sie wegen ihrer gemeinsamen Kinder trotzdem noch viel Zeit mit ihm. So feierten sie unter anderem Halloween zusammen. "Trotz der Probleme, die Khloé und Tristan in der Vergangenheit hatten, war sie in der Lage, sich darauf zu konzentrieren, eine gesunde Beziehung mit ihm aufrechtzuerhalten", meinte ein Insider.

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Dezember 2022

Anzeige

Getty Images Tristan Thompson, NBA-Star

Anzeige

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de