Peinlich? Heidi Klum (49) tanzt sexy vor den Elevator Boys

Heidi Klum (49) zeigt sich bei TV-Shows, auf dem roten Teppich und bei Events gerne mal so richtig sexy! Die Germany's next Topmodel-Chefjurorin ist ein totaler Fashion-Fan und hüllt ihren Körper nur allzu gerne in knappe Kleider oder trendige Ensembles: Im Moment präsentiert sie regelmäßig ihre Outfits am Set der neuen GNTM-Staffel. Jetzt setzte sie ihren Body in einem Tanz-Video in Szene: Heidi tanzte total sexy für die rund 30 Jahre jüngeren Elevator Boys!

Auf ihrem TikTok-Profil veröffentlichte Heidi nun einen kurzen Clip, in dem sie vor den Webstars Tim Schaecker (23), Luis Freitag, Jacob Rott, Bene Schulz und Julien Brown ihre Hüften schwingt: In der Aufnahme tanzt die 49-Jährige in einem lässigen Karohemd, weiten hellblauen Jeans mit Löchern und einer Netzstrumpfhose, während die fünf Jungs in einem Halbkreis um sie herumstehen. "Whoops", betitelte das Topmodel das Video kurz und knapp.

Doch bei vielen Fans kam Heidis Tanz-Clip mit den Elevator Boys nicht so gut an. "Ist das unangenehm", "Eine alte Dame mit ihren Enkeln", "Das wäre mir anders unangenehm" oder auch: "Wieso schäme ich mich?", kommentierten beispielsweise vier Nutzer das Video. Ein anderer User verteidigte die Blondine hingegen: "Leute, kommt schon, das war smooth! Keiner von euch hätte das hinbekommen!"

Instagram / heidiklum Heidi Klum im September 2022

TikTok / heidiklum Heidi Klum und die Elevator Boys

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Dezember 2022

