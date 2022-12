Mit der Zunge: "Temptation Island"-Roxy hatte Putzsklaven!

Roxy Zinger hatte ungewöhnlichen Besuch. In den vergangenen Jahren war der Realitystar in den verschiedensten Formaten zu sehen. Ihre Fähigkeit, Männer um den Finger zu wickeln, bewies sie schon in der ersten Staffel Temptation Island. Seit anderthalb Jahren verdient sie ihr Geld auch mit der Erotikplattform OnlyFans. An einem außergewöhnlichen Sexleben scheint sie also Spaß zu haben: Roxy ließ sich sogar mal einen Putzsklaven kommen.

In der RTL+-Sendung "OnlyFans Uncovered" gab Roxy einen Einblick in ihr Privatleben und ihre Arbeit auf dem Portal. "Das Abgefahrenste war ein Sklave, der mir meine Wohnung mit der Zunge gereinigt hat und auch die Toilette richtig schön reinlich geputzt hat", erzählte sie. Die Putzkraft der anderen Art sei dabei vor allem darauf aus gewesen, von ihr erniedrigt zu werden. "Irgendwie finde ich das ziemlich befriedigend. So eine kleine Zunge kann jetzt nicht eine 80-Quadratmeter-Wohnung sauber lecken, aber er hat seinen Job gut gemacht", ergänzte sie schmunzelnd.

Ihre Arbeit auf OnlyFans mache Roxy allerdings großen Spaß und sie gehe selbst auch sehr offen mit ihren Vorlieben und Interessen um. "Für mich ist das nicht reines Business. Das würde mich auch sehr schnell langweilen. Ich habe da privat auch Spaß daran, einen unterwürfigen Mann vor mir sitzen zu sehen", meinte das Model.

