Hatte "Bachelor in Paradise"-Emily etwa Sex mit Yannick?

Bettdeckenskandal bei Bachelor in Paradise! In der Reality-TV-Show hatte sich Teilnehmer Yannick Syperek nach einem Streit mit seiner Herzdame Michelle Gwozdz (28) anderweitig vergnügt. Er stieg mit Emily von Strasser (24) ins Bett, bevor er mit Michelle die Show bereits vor dem Finale gemeinsam verließ. Während er sich angeblich nicht mehr an die Geschehnisse mit Emily unter der Bettdecke erinnern kann, weiß sie dagegen noch ganz genau, was zwischen ihnen passiert ist. Das sagt Emily zu ihrem heißen Miteinander mit Yannick!

Bei der Wiedersehens-Show von "Bachelor in Paradise" auf RTL wurde Emily aus gesundheitlichen Gründen per Videoanruf ins Studio zugeschaltet. Während Yannick und Mimi, die nach wie vor ein Paar sind, auf der Couch sitzen, fragte Moderatorin Frauke Ludowig (58) die Brünette, was zwischen Yannik und ihr gewesen sei. Sie offenbarte: "Ich denke, die Bilder sprechen für sich [...] Also es war nicht oberflächlich, es war intim." Das sei für sie heute aber nicht mehr der Rede wert.

Obwohl sich Mimi schon gedacht hatte, dass mehr zwischen den beiden gelaufen war, ist sie heute überglücklich mit ihrem Yannik. Sie stellte gegenüber Frauke klar: "Ich glaube, deshalb haben wir die Zeit danach so genutzt und da hat sich so viel aufgebaut, da kommt eigentlich nichts dazwischen."

Instagram / yannis.sy Yannick Syperek, TV-Bekanntheit

Instagram / emilyvonstrasser Emily von Strasser im Oktober 2022

RTL Mimi Gwozdz mit Yannick Syperek bei "Bachelor in Paradise"

