Regisseur warf zehnjähriger Bella Thorne Flirtversuche vor!

Bella Thorne (25) ist noch immer wütend darüber. Die Schauspielerin begann ihre Karriere bereits in jungen Jahren: 2009 ergatterte sie eine Hauptrolle in der Disney-Serie "Shake It Up – Tanzen ist alles". Danach landete sie mit Filmen wie "Urlaubsreif" und "The Babysitter" große Erfolge. Doch nicht alles auf ihrer Laufbahn lief wohl immer rund: Als Bella gerade einmal zehn Jahre alt war, warf ihr ein Regisseur vor, mit ihm geflirtet zu haben.

In dem Podcast "High Low" erzählte Bella Emily Ratajkowski (31) von einem Moment in ihrer Vergangenheit, der sie bis heute noch wütend mache: Ein Regisseur hatte der damals Zehnjährigen vorgeworfen, dass sie während eines Vorsprechens mit ihm geflirtet und ihn in Verlegenheit gebracht habe. "Es ist mir scheißegal, was ich gesagt habe", schimpfte die gebürtige US-Amerikanerin und ließ weiter Dampf ab: "Es ist mir egal, ob ich gesagt habe: 'Leck mich am Arsch.' [Ich war] 10 Jahre alt. Wie kommt man auf diese Idee?"

Diese Situation verfolge Bella bis heute. "Ich versuche fast immer, die Schuld bei mir zu suchen", gab die Schauspielerin zu. Für sie sei es immer noch ein Rätsel, was den Regisseur zu dieser Aussage verleitet habe – sie sei schließlich noch ein Kind gewesen. "Ich denke mir: 'Was hast du getan, Bella? Was hast du getan? Du hast ihn dazu gebracht, sich so zu fühlen'", verriet die 25-Jährige.

Getty Images Bella Thorne im November 2022

Getty Images Bella Thorne im Februar 2009

Getty Images Bella Thorne im April 2022

