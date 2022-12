"Kaum Sex": War Montana Browns Schwangerschaft ungeplant?

Endlich gibt Montana Brown weitere Details über ihr Babyglück preis! An Weihnachten verkündete die ehemalige UK-Love Island-Teilnehmerin mit einem süßen Video im Netz, dass sie und ihr Partner Mark O'Connor zum ersten Mal Eltern werden. Bereits im Sommer 2023 soll ihr Nachwuchs zur Welt kommen. Nun plauderte Montana ganz offen über ihre Schwangerschaft – und verriet dabei: War das Baby geplant?

In ihrer Instagram-Story erzählte die Influencerin im Rahmen einer Fragerunde, dass sie eigentlich vorhatte, Anfang dieses Jahres schwanger zu werden. Es habe aber zunächst nicht geklappt. Umso überraschter sei Montana dann gewesen, als der Schwangerschaftstest vor wenigen Wochen positiv war. "Ich hatte ein ausgekugeltes Knie, mein Körper stand unter Stress und wir hatten in diesem Monat kaum Sex", meinte sie und fügte hinzu: "Es passierte einfach, es war also unerwartet. Aber ja, es war geplant."

Zusätzlich gab die Beauty im Q&A preis, dass sich ihr Körper inzwischen schon ganz schön verändert habe. "Meine Brüste sind wirklich groß geworden und mein Bauch wächst", gab sie ehrlich zu. Zu Beginn der Schwangerschaft seien Montanas Lymphknoten zudem ziemlich angeschwollen gewesen.

Instagram / montanarosebrown1 UK-"Love Island"-Bekanntheit Montana Brown mit ihrem Freund Mark O'Connor

Instagram / montanarosebrown1 Montana Brown, Reality-TV-Star

Instagram / montanarosebrown1 Mark O'Connor und Montana Brown im Juli 2022

