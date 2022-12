Familienplanung bei Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu?

Planen die beiden jetzt schon Kinder? Seit dem Wiedersehen von Temptation Island V.I.P. können Aleksandar Petrovic (31) und Vanessa Nwattu sich auf ihren Social-Media-Kanälen offiziell als Paar zeigen. Der Fitnesscoach und die 22-Jährige sind mittlerweile seit über sechs Monaten in einer Beziehung und wohnen zusammen in Düsseldorf. Da liegt die Vermutung natürlich nicht fern, dass auch schon über die Familienplanung gesprochen wurde. Vanessa und Aleks klären jetzt über einen möglichen Kinderwunsch auf!

Auf die Frage eines Followers, ob es stimme, dass Vanessa schwanger sei, antwortete sie auf Instagram: "Das ist Bullshit, Leute. Ich bin nicht schwanger, ich war noch nie schwanger und wir planen auch keine Kinder gerade." Aleks hingegen konnte davor nur sarkastisch auf dieses Gerücht reagieren: "Vanessa ist schwanger und ich habe sie sitzen lassen, weil ich ein misogynes Arschloch bin." Damit spielte er wohl auf die Hate-Kommentare an, die er in den letzten Wochen unter seinen Beiträgen lesen musste. Ein Ex-Freund von Vanessa habe das Gerücht verbreitet, um etwas Aufmerksamkeit in diesem emotionalen Chaos zu erhaschen.

Die Hate-Wellen bekam Aleks unter anderem ab, weil er bei "Temptation Island V.I.P." seine damalige Partnerin Christina Dimitriou (30) betrogen hatte und sich während der Show in Verführerin Vanessa verliebte. Seitdem versucht der 31-Jährige, sich mit Statements zu rechtfertigen.

Die "Temptation Island V.I.P."-Stars Vanessa Nwattu und Aleks Petrovic

Temptation Island V.I.P., RTL+ Aleks und Vanessa bei "Temptation Island V.I.P."

RTL Aleksandar Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Temptation Island V.I.P."

