Im Bikini am Strand: Bella Thorne fast von Disney gefeuert

Bella Thorne (25) spricht Klartext! Die Schauspielerin wurde bereits in jungen Jahren zum Mega-Star. In der Disney-Serie "Shake It Up – Tanzen ist alles" ergatterte die Beauty ihre erste Hauptrolle. Bis 2013 galt sie als großes Teenie-Vorbild. Doch heutzutage blickt die Bekanntheit auf eine eher negative Vergangenheit bei Disney zurück. So soll das Unternehmen sie fast entlassen haben, weil Bella einen Bikini trug!

In dem Podcast "High Low" sprach sie mit Emily Ratajkowski (31) über ihre Zeit bei Disney und die Situation, die ihrer Meinung nach fast zu ihrer Kündigung beim Sender geführt hätte. "Ich wurde fast vom Disney Channel gefeuert, weil ich mit 14 Jahren einen Bikini am Strand trug", berichtete sie. Bella fuhr fort: "Es gab einen Fan, der ein Foto von mir am Strand gemacht hatte." Das Bild war anschließend überall in den Medien zu finden gewesen. Laut der gebürtigen US-Amerikanerin waren viele Fans über ihr freizügiges Outfit entsetzt. Die heute 25-Jährige behauptet, die Situation habe dazu geführt, dass Disney unter Druck stand, sie zu entlassen.

Im gleichen Interview erzählte Bella auch, dass sie von einem potenziellen Regisseur abgelehnt wurde, weil er dachte, die damals Zehnjährige hätte mit ihm geflirtet. "Es ist mir egal, ob ich gesagt habe: 'Leck mich am Arsch.' [Ich war] 10 Jahre alt. Wie kommt man auf diese Idee?", schimpfte sie.

Getty Images Bella Thorne im November 2022

Getty Images Bella Thorne, Schauspielerin

Getty Images Bella Thorne im Februar 2009

