Beauty Sofia Vergara läutet das neue Jahr besonders sexy ein

Heiße Grüße von Sofia Vergara (50)! Gemeinsam mit ihrem Mann und Schauspielkollegen Joe Manganiello (46) gönnt die Modern Family-Bekanntheit sich gerade eine Auszeit in der Karibik – wo sie nicht nur Joes 46. Geburtstag, sondern auch Silvester verbracht haben. Der erfolgreiche Serien-Star scheint den Urlaub jedenfalls in vollen Zügen zu genießen: Sofia begrüßte das neue Jahr 2023 jetzt in einem superscharfen Badeanzug!

Via Instagram teilte die 50-Jährige nun ihr Neujahrsoutfit mit ihrer Community: In einem raffiniert geschnittenen Badeanzug der Luxusmarke Dolce & Gabbana setzte Sofia ihre Hammerfigur in Szene. Der tiefe Ausschnitt brachte ihr XXL-Dekolleté perfekt zur Geltung – und der Tanga ihren Pfirsich-Hintern. In der Bildunterschrift witzelte sie: "Ganz in Dolce für den Start ins neue Jahr."

Später am Tag postete Sofia noch ihren Look für das Neujahrsdinner mit ihrem Mann und ihrem Hund. Die Kolumbianerin sitzt hier in einem floralen Minikleid am Tisch – mit ihrem Chihuahua auf dem Schoss. Dazu schrieb sie: "Wir wollen noch nicht nach Hause!" Offenbar müssen sie die Karibik bald wieder verlassen.

Sofia Vergara, Schauspielerin

Sofia Vergara, "Modern Family"-Star

Sofia Vergara, "Modern Family"-Star

