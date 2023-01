"Magst du bumsen?": Mimi Fiedler schockiert mit einem Video

Mimi Fiedler (47) richtet sich direkt an einen ihrer Hater. Am Silvester-Abend schrieb Mimi im Netz eine herzliche Neujahrsbotschaft, in der sie sich bei ihren Fans für "besondere gemeinsame Jahre" bedankte. Dazu lud sie ein Foto hoch, auf dem sie sich ganz natürlich zeigte – im Gegensatz zu vielen Bildern davor, auf denen sie ihren roten Lippenstift trug. Auf einen fiesen Kommentar reagierte Mimi jetzt mit einer provokanten Botschaft.

Der Hater kommentierte auf Instagram: "Hoffe im neuen Jahr gibt's mal wieder mehr roten Lippenstift (...) sonst siehst du aus wie du alt bist." Mimi reagiert darauf ganz cool: Vor laufender Handy-Kamera beginnt sie, sich um die Augen und Lippen mit rotem Lippenstift übertrieben zu schminken. Dann fragt sie ihren Mann Otto, der ins Zimmer kommt: "Findest du mich hot?" Dieser bejaht die Frage natürlich. Daraufhin sagt Mimi: "Magst du bumsen?" Als Otto allerdings sieht, wie sehr Mimis Gesicht mit Lippenstift verschmiert ist, wendet er sich ab. Anschließend schaut Mimi mit ziemlich irrem Blick in die Kamera und sagt: "War noch nicht genug Lippenstift." Dann schmiert sie sich das komplette Gesicht mit der roten Farbe ein.

Die Meinungen ihrer Follower zu dem Video gehen allerdings auseinander. "Ich hab’s mir jetzt in Dauerschleife angeschaut und kann immer noch nicht mit Lachen aufhören. Du bist die Geilste, echt", schreibt ein Fan in die Kommentare, während andere es eher als "verstörend" empfinden.

Mimi Fiedler, Schauspielerin

Mimi Fiedler mit Lippenstift im Gesicht

Mimi Fiedler, Schauspielerin

