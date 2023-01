Intime Details: So bekam Prinz Harry Frostbeulen am Penis!

Prinz Harry (38) rechnete wohl nicht damit, dass es so kalt werden würde. Fünf Tage bevor die Biografie des britischen Royal "Reserve" offiziell auf den Markt kommen soll, geraten bereits die ersten Auszüge an die Öffentlichkeit. Was hier schon deutlich wird: In dem Buch wird der Sohn von König Charles (74) richtig privat. Er verrät unter anderem intime Details über sein bestes Stück: Bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung erlitt Harry schmerzhafte Erfrierungen – auch am Penis!

In "Reserve" soll Harry sich an eine Wanderung erinnern, die für ihn mit starken Schmerzen endete. Er nahm im März 2011 an der "Walking with the Wounded"-Expedition teil. Dabei wanderte er zusammen mit Soldaten, die im Afghanistankrieg verwundet worden waren, etwa 320 Kilometer durch die Arktis. Doch die Kälte hinterließ Spuren: Harry bekam Frostbeulen an den Wangen, an den Ohren und am Penis. Während sich sein Gesicht schnell erholte, wurden die Erfrierungen an seinem besten Stück immer schlimmer. Sogar auf der Hochzeit seines Bruders William (40) einen Monat später hatte er noch damit zu kämpfen.

Das Netz scheint sich bereits köstlich über Harrys Erfrierungen zu amüsieren. "Was in der Arktis passiert, bleibt in der Arktis", scherzt der Moderator Michael Gravesande bei Twitter. Und auch der Palastreporter Cameron Walker scheint journalistisches Neuland zu betreten: "Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal beruflich über Prinz Harrys 'erfrorenen' Penis sprechen würde, aber hier sind wir."

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, April 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry nimmt 2011 an der "Walking with the Wounded"-Expedition teil

Anzeige

Getty Images Prinz Harry in Kopenhagen im Oktober 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de