"Finger weg!"-Star Harry Jowsey auf Straße nach Sex gefragt

Viele Frauen vergöttern ihn! Reality-Star Harry Jowsey (25) ist durch seine Teilnahme bei Finger weg! längst kein Unbekannter mehr. Er nutzte das Format als Karriere-Sprungbrett und baute sich in den sozialen Medien eine große Followerschaft auf. Seine vor allem weiblichen Fans machen oft kein Geheimnis daraus, wie anziehend sie den Influencer finden. Wie er jetzt gegenüber Promiflash verrät, wurde Harry sogar bereits auf offener Straße nach Sex gefragt!

"Es gab da das eine Mädchen... [...] Sie kam zu mir, nur um mir mitzuteilen, dass sie mit mir Sex haben möchte", teilt der 25-Jährige im Talk mit Promiflash mit. Er erklärt, dass die junge Dame ihn zuvor auf der Straße erkannt hätte. "Wer macht sowas? Ich wusste nicht, was ich dazu sagen soll", gesteht Harry und betont, dass die Situation sehr unangenehm für ihn gewesen sei. Der Reality-Star offenbart: "Es war einfach verrückt!"

Im Weiteren meint er: "Wenn ich jemand Bekanntes auf der Straße sehe, bekomme ich gerade mal ein 'Hi' heraus, das war's." Seine Fans seien da wohl nicht so scheu und würden durchaus auch mal etwas mehr in die Offensive gehen. Harry habe noch viele weitere kuriose Fan-Geschichten auf Lager, wie er erzählt.

Instagram / harryjowsey Der "Finger weg!"-Star Harry Jowsey

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey im April 2020

Instagram / harryjowsey Harry Jowsey im November 2022

