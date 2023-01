Vorm Dschungelcamp: Gigi Birofio gehen die Porno-Filme aus

Luigi Birofio sitzt auf dem Trockenen. Der ehemalige Temptation Island V.I.P-Teilnehmer will in diesem Jahr beim Dschungelcamp teilnehmen. Da er aber positiv auf Corona getestet wurde, ist seine Teilnahme bis jetzt noch gefährdet. Er befindet sich zurzeit noch in Quarantäne – wie alle anderen Kandidaten auch – und berichtet seinen Followern täglich, was er in seinem Hotelzimmer so treibt. Aus der Isolation berichtete Gigi jetzt von pikanten Details.

"Die Pornos gehen mir aus", plauderte Gigi in seiner Instagram-Story aus. Er verbringe die ganze Zeit mit essen, zocken und telefonieren. Aber Schmuddelfilme schaue er sich hin und wieder auch an. "Vorhin habe ich mir einen Porno angeguckt und habe dann gemerkt: Den habe ich mir schon vorgestern angesehen", ließ er wissen. Für ihn sei die Zeit in dem Hotelzimmer unglaublich langweilig und das betonte er auch immer wieder.

Wie mit Gigi vorgegangen wird, wenn er bis Freitag nicht wieder negativ sein sollte, hat RTL noch nicht geklärt. Es gebe wohl verschiedene Möglichkeiten, ⁣ mit der Situation umzugehen. Es ist aber möglich, dass der 23-Jährige ansonsten nachträglich in den Dschungel einziehen könnte.

Instagram / gigibirofio Gigi Birofio, Realitystar

Getty Images Luigi Birofio bei den MTV EMAs 2022

RTL / Frank Fastner Luigi Birofio, "Ex on the Beach"-Kandidat 2022

