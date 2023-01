Nach Wiedersehen: Prinz Harry und Meghan hatten Sex im Hotel

Intime Enthüllungen von Prinz Harry (38)! Der Royal ist momentan in aller Munde: Nach seiner Skandal-Doku "Harry & Meghan" veröffentlichte er nun seine Memoiren. In "Reserve" spricht Harry über sein Leben als Königsmitglied – und lässt dabei kein gutes Haar an seiner Familie. Doch auch seine Liebesgeschichte mit Meghan (41) kommt in dem Werk nicht zu kurz. So erinnert sich Harry an einen ganz besonderen Moment, in dem er Sex mit seiner Liebsten hatte.

In "Reserve" erzählt der Herzog von Sussex von einer feuchtfröhlichen Nacht in einem Londoner Hotel. 2016 verbrachte die Schauspielerin dort einige Nächte, um die Beziehung zu Harry weiterhin geheim zu halten. Der 38-Jährige erinnert sich, wie die Amerikanerin die Tür öffnete und nach ihm griff, nachdem er sich mit einem Lastenzug in das Hotel geschlichen hatte. "Ich würde gerne sagen, dass wir ein 'Bitte nicht stören'-Schild an die Tür gehängt haben. Aber ich glaube, dafür war keine Zeit", gibt Harry zu. Er erzählt auch, wie er sich unter der Bettdecke versteckte, als am nächsten Morgen der Zimmerservice kam.

Zu diesem Zeitpunkt wirkte Meghan noch als Schauspielerin in Hollywood. In seinem Buch erzählt Harry, dass er und sein Bruder William (40) große Fans der Serie Suits seien, in der die Bekanntheit eine Hauptrolle ergatterte. Jedoch bereut Harry heutzutage, die heißen Szenen mit seiner Frau und ihrem Kollegen angeschaut zu haben.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in den Sunken Gardens

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2017

Getty Images Patrick J. Adams und Herzogin Meghan

