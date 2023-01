Gefrierbrand am Penis: Prinz Harry hat heute daraus gelernt!

Prinz Harry (38) lernte aus seinen Fehlern! Der Sohn von König Charles (74) packt, seitdem er vor etwa drei Jahren seine royalen Pflichten niederlegte, immer wieder pikante Details über seine Familie und auch sich selbst aus. In seinen kürzlich erschienenen Memoiren verrät er, dass er sich bei einer Wohltätigkeitswanderung am Nordpol im Jahr 2011 Erfrierungen am Penis zuzog. In einem TV-Interview erklärt er jetzt, dass er ein Penis-Kissen gebraucht hätte.

In der "The Late Show" mit Stephen Colbert (58) wurde der Rotschopf gefragt, wie es so weit kommen konnte. "Der Hintergrund war, dass Veteranen eine Wanderung zum Nordpol machten. Sie hatten viel Training – ich hatte keines. Und ich kam da an und dachte: 'Wie schlimm kann das schon werden?'", erinnerte sich der 38-Jährige. Er sei auf alles Mögliche vorbereitet gewesen. "Was ich damals aber nicht dabei hatte – am Südpol gehörte das dann schon zu meiner Ausrüstung – war ein Penis-Kissen", verriet der Blaublüter.

Der Herzog von Sussex hält sich in seinem Buch "Reserve" nicht mit intimen Details zurück. Anfangs hielten er und seine Frau Meghan (41) ihre Beziehung geheim. Der Royal berichtet, dass er sich damals zu der jetzt 41-Jährigen ins Hotel schlich. "Ich würde gerne sagen, dass wir ein 'Bitte nicht stören'-Schild an die Tür gehängt haben. Aber ich glaube, dafür war keine Zeit", gibt Harry zu.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry auf Spitzbergen, 2011

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, britischer Royal

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Australien, 2018

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Harry im Fernsehen über seinen Penis spricht? Ich finde es lustig! Ich finde, das geht zu weit! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de