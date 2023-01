Anna-Maria Ferchichi und Bushido plaudern über ihr Sexleben

Die beiden haben auch nach all den Jahren den Reiz aneinander nicht verloren! Seit rund zehn Jahren sind Anna-Maria Ferchichi (41) und Bushido (44) nun schon verheiratet. Insgesamt sieben Kinder setzten der Rapper und seine Frau in die Welt – aus einer früheren Liebschaft brachte die Schwester von Sarah Connor (42) noch einen Sohn mit in die Beziehung. Bleibt da überhaupt noch Zeit für Zweisamkeit? Bushido und Anna-Maria stellten nun klar: An Romantik mangelt es bei ihnen nicht!

In der neuen Dokumentation "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" plauderten die Dubai-Auswanderer auch über intime Dinge. "Bock aufeinander haben wir schon seit zwölf Jahren – durchgehend", betonte Bushido dabei schon in der ersten Folge. Auch während der Schwangerschaften seien die beiden stets sexuell aktiv gewesen.

Schon in der Vergangenheit machten die beiden nie ein großes Geheimnis aus ihrem Sexleben. So plauderte der 44-Jährige etwa in seiner Doku "Unzensiert – Bushidos Wahrheit" aus: "Unsere älteste Tochter Aaliyah war mehr als geplant. Wir haben lange daran gearbeitet. Mitunter sogar beim Bambi, während der Veranstaltung."

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

Getty Images Influencerin Anna-Maria Ferchichi mit ihrem Mann Bushido

Instagram / bush1do Bushido und Anna-Maria Ferchichi im Juni 2022

