Ekel-Essen: Gigi Birofio kotzt Dschungelprüfung wieder aus!

Im australischen Busch steht die erste Prüfung an. Heute war es so weit: Die Promis sind ins Dschungelcamp eingezogen. Bevor die Stars ihr neues Zuhause allerdings beziehen durften, mussten sechs Stars allerdings noch eine krasse Challenge hinter sich bringen: einen Sprung aus einem Flugzeug. Überraschenderweise haben alle Promis diesen Härtetest mit Bravour absolviert. Nun stand die erste Dschungelprüfung an – und die hatte es in sich...

Beim "Dschungel-Bar-BÄH-cue!" bekamen die Stars zwei mehr oder weniger leckere Gerichte serviert – für eines mussten sie sich entscheiden. Luigi Birofio durfte zwischen Schweinepenis oder Höllumie (Kotzfrucht) wählen. Der Reality-TV-Star musste bereits würgen, als er an der Unköstlichkeit roch. Als die Prüfung startete, übergab sich Gigi direkt. Jolina Mennen (30) und Cecilia Asoro durften zwischen Penis oder Bullenhoden am Spieß hängend wählen. In einer grandiosen Zeit verspeisten die beiden Stars den Schweinepenis – wenn auch unter Würgen. Tessa Bergmeier (33) hingegen weigerte sich komplett: Sie sei immerhin Veganerin und das wären Leichenteile. Insgesamt konnten die Promis fünf Sterne erkämpfen.

Am Ende der Show wurde außerdem verkündet, wer als erstes in die Einzeldschungelprüfung muss. Die Entscheidung fiel zwischen Tessa und Gigi: Die Zuschauer haben schließlich entschieden, dass Tessa für die nächsten Sterne und das damit verbundene Essen der Promis kämpfen darf. Auf das Model wartet ein unterirdischer Grusel-Spaß.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Thoyah Tessa Bergmeier und Lucas Cordalis bei der Dschungelprüfung

RTL / Stefan Thoyah Cecilia Asoro, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

RTL / Stefan Thoyah Cosimo Citiolo im Dschungelcamp

