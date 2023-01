Gefrierbrand am Penis: Prinz Harry konnte keinen Sex haben!

Sein Penis war wund! Prinz Harry (38) ist nach der heiß diskutierten Doku "Harry & Meghan" gerade mit seinen Memoiren "Reserve" in den Schlagzeilen. Mit den zahlreichen intimen Enthüllungen ist das Werk jetzt schon ein internationaler Verkaufsschlager. Pikante Details aus dem Privatleben des Prinzen kamen hierbei nicht zu kurz. So berichtete er auch von einem schmerzhaften Gefrierbrand am Penis. Das Schlimmste: Durch die Erfrierung konnte Harry keinen Sex haben!

Der Herzog von Sussex berichtet in einem Kapitel der Biografie darüber, wie sehr seine Weichteile unter einer Nordpol-Reise haben leiden müssen. Die Kälte habe ihm sehr zu schaffen gemacht und dadurch sei nicht nur sein Gesicht wund gewesen, sondern auch sein Penis. Harry habe durch die Erfrierungen starke Schmerzen beim Laufen und Sitzen gehabt – Sex war undenkbar! Durch die Entzündung sei sein Gemächt so gereizt gewesen, dass es sich permanent so anfühlte, als sei er mitten im Liebes-Akt.

Mit einer Gesichtscreme habe der 38-Jährige seinem Lümmel dann Abhilfe verschaffen wollen, aber scheiterte kläglich. Aus Verzweiflung habe er seine Symptome sogar im Internet recherchiert und fand Horror-Storys über Teil-Amputationen. Selbst ein unangenehmer Besuch beim Arzt sei erfolglos gewesen. Dieser versicherte Harry nur, dass Zeit und Ruhe den "Big Ben" des britischen Prinzen heilen werden.

