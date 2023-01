Bushido und Anna-Maria Ferchichi haben Sex zur Versöhnung!

Bushido (44) und Anna-Maria Ferchichi (41) plaudern intime Details über ihre Partnerschaft aus! Der Rapper und seine Frau haben in zwölf Jahren Beziehung schon einiges erlebt: Sie haben die Gerichtsverhandlungen mit Arafat Abou-Chaker zusammen durchgestanden und eine Großfamilie gegründet. Vergangenes Jahr sind sie außerdem nach Dubai ausgewandert. Zwischen all dem haben sie eine Sache nie verloren: ihre Libido! Bei dem Paar geht es im Schlafzimmer nach wie vor heiß her. Manchmal haben die Ferchichis aber auch nur Sex, um Konflikte zu lösen...

Das plauderten sie jetzt in ihrem Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" aus: "Auch wenn ich mich mit dir streite und du mir auf den Keks gehst oder ich dir auf den Keks gehe – oder was auch immer... wichtig ist, wenn man am Schluss einen Strich drunter zieht", beginnt Bushido. "Was machen wir, wenn wir merken, dass es scheiße läuft ein paar Tage lang? Wenn man unfreundlich zueinander wird? So weißt du, schaffst du diese Distanz weg?", fragt Anna-Maria ihn daraufhin. "Wir haben Sex." – "Richtig."

"Es ist immer unsere Art, diese Distanz, die sich aufbaut, zu lösen. Das führt dazu, dass man sich wieder nah ist. Und hinterher redet man wieder freundlicher miteinander", erklärt die Mutter von acht Kindern. Schmunzelnd ergänzt Bushido: "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass du jemals nach dem Sex zu irgendwas ‘Nein’ gesagt hättest."

Rapper Bushido mit seiner Frau Anna-Maria Ferchichi

Influencerin Anna-Maria Ferchichi mit ihrem Mann Bushido

Anna-Maria Ferchichi und Bushido mit ihren Kindern, November 2022

