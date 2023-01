Intime Details: So viel verrät Prinz Harry über seinen Penis

Prinz Harry (38) nimmt kein Blatt vor den Mund! Der britische Royal packt in seinem Buch "Reserve" ordentlich über die Familienverhältnisse aus und erzählt ebenfalls vom Kennenlernen mit seiner Frau Herzogin Meghan (41). Doch auch intime Details kommen ans Licht: So verrät der Sohn von König Charles III. (74), unter einer Frostbeule an seinem besten Stück gelitten zu haben: "Der Zustand meines Penis schwankte zwischen extrem empfindlich und hochgradig traumatisiert." Außerdem betonte er, beschnitten zu sein.

