Trennten sich Noel Gallagher und Frau wegen seiner Partys?

War das womöglich der Grund für die Trennung? Vor wenigen Tagen gaben Noel Gallagher (55) und seine Frau Sara McDonald bekannt, dass sie sich nach 22 Jahren Beziehung und elf Ehejahren trennen. Für die zwei gemeinsamen Söhne wollen sie jedoch weiterhin an einem Strang ziehen. Doch was ist der Grund für die Trennung? Freunde des Oasis-Sängers sind sich sicher: Seine wilden Party-Tiraden sind schuld!

Wie ein Insider gegenüber The Sun zugab, war das Paar offenbar schon etwas länger am Hadern. "Die beiden sind seit einiger Zeit zerstritten und Freunde fragen sich, ob der Ärger seinen Höhepunkt erreicht hat, als Noel letzten Sommer auf dem Glastonbury-Festival eine Sauftour machte", erklärte die Quelle. Damals habe er wohl "die ganze Nacht durchgemacht und mit Freunden, darunter Rita Ora (32), bis sechs Uhr morgens gefeiert." Noel selbst sagte damals, dass er in der Nacht ziemlich über die Stränge geschlagen hat: "Ich war am Arsch. Ich wäre sicherlich nicht in der Lage gewesen, am Sonntagabend zu singen."

Kürzlich hatte der Sprecher des "Wonderwall"-Sängers bekannt gegeben, dass sich die beiden getrennt haben. "Noel und Sara werden sich weiterhin um ihre Kinder kümmern, die weiterhin Priorität haben", ließ er verlauten und bat gleichzeitig um Privatsphäre für sie und ihre Familie.

Anzeige

Getty Images Oasis-Sänger Noel Gallagher

Anzeige

Getty Images Noel und Sara Gallagher im September 2018 in London

Anzeige

Getty Images Noel Gallagher, Musiker

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de