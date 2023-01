Wow! Rihanna zeigt ihre Kurven im sexy Catsuit aus Spitze

Rihanna (34) weiß, wie man alle Blicke auf sich zieht! Erst im Mai vergangenen Jahres wurde die "Diamonds"-Interpretin zum ersten Mal Mama. Zuvor begeisterte sie ihre Community mit aufregenden Babybauch-Updates: Die Freundin von A$AP Rocky (34) zelebrierte ihren schwangeren Körper mit sexy Outfits im Netz oder auf dem Red Carpet. Doch nach der Schwangerschaft tat sie sich mit ihren üblichen Looks etwas schwer – das scheint sich jetzt aber geändert zu haben: Gewohnt sexy präsentierte sich Rihanna auf Social Media!

Wie ein Clip auf ihrem Instagram-Account zeigt, posierte die Sängerin für ihre Modemarke Savage x Fenty verführerisch: In einem engen schwarzen Catsuit aus Spitze und mit XXL-Dekolleté rekelt sich Rihanna auf dem Boden. Dazu trägt sie schwarze Riemchenschuhe, ihre Haare sind teilweise hochgesteckt. "Sie ist heißer als die Hölle", reagierte daraufhin ein Fan in den Kommentaren.

Aber nicht nur in Sachen Mode scheint es für die 34-Jährige aktuell zu laufen: Nachdem sie mit "Lift Me Up" ihr kleines Musik-Comeback feierte, wurde Rihanna in diesem Jahr zum ersten Mal für einen Golden Globe nominiert – und zwar für den Song aus dem "Black Panther: Wakanda Forever"-Soundtrack. Außerdem wird sie im kommenden Februar beim Finale der American-Football-Profiliga – dem Super Bowl – auftreten.

Getty Images Rihanna und A$AP Rocky im Februar 2022

Getty Images Rihanna im Oktober 2022

Getty Images Rihanna, Sängerin

