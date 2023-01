Bei Critics' Choice Awards: Host schießt gegen Prinz Harry

Prinz Harry (38) ist in aller Munde! In der vergangenen Woche veröffentlichte der Royal seine Biografie "Reserve" – und polarisierte dabei ordentlich, denn der Prinz wird richtig privat. Während er unter anderem von einem Gefrierbrand an seinem Penis berichtet, verrät Harry auch, dass er ein Jahr brauchte, um seiner heutigen Ehefrau Meghan (41) die Liebe zu gestehen. Seine Ehrlichkeit scheint gut anzukommen: "Reserve" knackt sämtliche Rekorde. Aber auch vor Hollywood machte Harrys Buch nicht Halt – Begeisterung klingt allerdings anders!

Bei ihrem Debüt als Moderatorin bei den Critics' Choice Awards entschied sich Chelsea Handler (47) für einen Eröffnungsmonolog der anderen Art – sie schoss gegen den Royal und seine Autobiografie! "Niecy Nash-Betts ist für 'Dahmer' nominiert. 'Dahmer' wurde zur dritthäufigst gesehenen Sendung auf Netflix – mit einer Gesamtzeit von einer Milliarde Stunden", begann die Schauspielerin und fuhr fort: "Was in etwa die gleiche Zeit ist, die wir Prinz Harry zuhören müssen, wenn er über seinen erfrorenen Penis spricht. Das reicht jetzt."

Doch Harry sollte nicht der Einzige bleiben, der sein Fett wegbekam: "Es ist mir eine Ehre, heute Abend Ihre Gastgeberin zu sein, nach allem, was wir in den letzten Jahren gemeinsam durchgemacht haben: Covid, Affenpocken, die 'Don't Worry Darling'-Pressetour. Es war eine Herausforderung", erklärte Chelsea und bezog sich dabei ganz klar auf die vielen Geschichten, die die "Don't Worry Darling"-Regisseurin Olivia Wilde (38) und die Filmstars Harry Styles (28) und Florence Pugh (27) auslösten.

Getty Images Prinz Harry im Kriegsmuseum in Auckland im Oktober 2018

Getty Images Chelsea Handler, Schauspielerin

UPI/Newscom/SIPA Harry Styles und Olivia Wilde auf der "Don't Worry Darling"-Premiere in New York

