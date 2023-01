Nach Trennung: Tammy Hembrow posiert sexy auf Social Media

Tammy Hembrow (28) zeigt, was sie zu bieten hat! Nachdem die Influencerin und ihr Ex-Freund Reece Hawkins ihre beiden Kids auf der Welt begrüßen durften, bekam sie im vergangenen Juni mit ihrem neuen Partner Matt Poole ihre Tochter Posy. Doch kurz nach der Geburt machten traurige News die Runde: Die frischgebackenen Eltern haben sich getrennt. Doch statt um ihre gescheiterte Beziehung zu trauern, scheint sich die Netz-Persönlichkeit voll und ganz auf sich zu konzentrieren: Auf Social Media posierte Tammy in einem kleinen Schwarzen!

Auf ihrem Instagram-Account heizte die Beauty ihren Followern ein: In einem kurzen schwarzen Kleid mit markanten Cutouts posierte Tammy für die Kamera – und überließ damit nur wenig der Fantasie. Zu ihrem freizügigen Kleid trug sie ein klobiges goldenes Armband, schwarze High Heels und eine dazu passende Handtasche. Den sexy Post versah Tammy mit einem schwarzen Herz-Emoji. "Du bist schön, wundervoll und sexy", reagierte daraufhin ein Fan.

Was wohl ihr Ex Matt von den Aufnahmen hält? Böses Blut scheint zwischen dem einstigen Traumpaar zumindest nicht zu fließen – das bewiesen Tammy und Matt vor wenigen Wochen im Netz: Auf der Social-Media-Plattform veröffentlichte der Triathlet mehrere Aufnahmen, die ihn mit seinem Töchterchen am Meer zeigen. Posys Mutter ließ es sich nicht nehmen, die Schnappschüsse zu kommentieren: "Sie liebt den Strand genau so sehr wie ihre Mama und ihr Papa!"

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow mit ihren Liebsten

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow im Januar 2023

Instagram / tammyhembrow Tammy Hembrow (r.) mit ihrem Verlobten Matt Poole und ihrer Tochter Posy im Juli 2022

