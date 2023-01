Sex-Pistols-Star John Lydon widmet ESC-Song dementer Frau

John Lydon (66) hat eine emotionale Message. Der Sänger wurde als Johnny Rotten in den 70er-Jahren mit den Sex Pistols weltberühmt, die als eine der einflussreichsten Punkbands der Welt gelten. Nun will der Musiker für Irland beim kommenden Eurovision Song Contest antreten und mit seiner Nachfolge-Band Public Image Ltd performen – und der Song hat eine ganz besondere Bedeutung für ihn.

Seit einigen Jahren schon pflegt John seine geliebte Frau Nora, die an Alzheimer erkrankt ist. Der Song "Hawaii", mit dem er beim ESC antreten will, ist ihr gewidmet. "Wir haben einmal nach einer Tournee einen wunderschönen Urlaub auf Hawaii verbracht und es war einfach die schönste Woche unseres Lebens. Jetzt, wo ihre Erinnerungen verblassen, wollte ich ihr so etwas zurückbringen. Allein der Gedanke daran macht mich fertig", gab der gebürtige Londoner im Interview mit The Sun zu.

Mit dem Lied hofft John, bei dem Musik-Contest Erfolg zu haben – denn letztendlich will der 66-Jährige auch viele andere Menschen damit erreichen. "Es ist allen gewidmet, die auf ihrem Lebensweg schwere Zeiten durchmachen, mit der Person, die ihnen am meisten am Herzen liegt. Es ist auch eine Botschaft der Hoffnung, dass die Liebe letztendlich alles besiegt", führte er aus.

Anzeige

Getty Images Musiker John Lydon

Anzeige

Getty Images John Lydon und Nora Forster beim Tribeca Film Festival 2017

Anzeige

Getty Images John Lydon im März 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de