Wegen Sextalk: Marc Terenzi bedankt sich für Cosimos Support

Hat Cosimo Citiolo (41) einen neuen Fan? Der DSDS-Kultkandidat ist aktuell an der Seite von elf weiteren prominenten Bewohnern im Dschungelcamp zu sehen. Dort geht es bereits seit Tag eins äußerst turbulent zu. Luigi Birofio erkundigte sich bei Verena Kerth (41) beispielsweise nach dem Sexleben mit ihrem Ex Oliver Kahn (53). Cosimo fand die Fragen unangebracht und beendete das Thema. Für seinen Einsatz erntete er von keinem Geringeren als Marc Terenzi (44) dafür Dank!

"Erstaunlich, dass sich mein Bruder [im Camp] kümmert und aufpasst", schwärmte der Sänger in seiner Instagram-Story. Für den 41-Jährigen hatte Marc nur lobende Worte parat und schrieb weiter: "Respekt. Nur gute Menschen würden das tun." Damit spielte er auf die Situation an, in der Cosimo das Gespräch über Verenas alte Flamme charmant zum Schweigen brachte. "Wir müssen nicht über den Ex reden. Ich würde es auch nicht mögen, wenn jetzt jemand über meinen Ex reden will. Das mache ich auch nicht aus Respekt zu meiner Frau", eilte ihr Cosimo zur Hilfe.

Verena und Marc sind seit einigen Monaten ein Paar – kennen tun sich die Radiomoderatorin und der Ex-Mann von Sarah Connor (42) bereits seit über 22 Jahren. Eine Hochzeit würde die Blondine nicht ausschließen, wie sie verriet: "Ich heirate nur, wenn ich Dschungelkönigin werde!"

