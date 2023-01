"Flummi im Arsch": Marc Terenzi lässt es im Hotel krachen!

Marc Terenzi (44) verbringt die Zeit nicht mit Däumchen drehen! Aktuell wartet der Sänger im Hotel Versace an der Gold Coast in Australien auf seine Liebste: Verena Kerth (41) versucht währenddessen, sich im Dschungelcamp zu beweisen. Zwischen den beiden lodert seit einigen Monaten ein Feuer der Leidenschaft – was die beiden auch immer wieder gerne öffentlich zur Schau stellen. Aber ohne Verena bläst Marc jetzt trotzdem kein Trübsal!

Im Gegenteil – während Verenas Abwesenheit soll Marc es im Hotel richtig krachen lassen! Wie die anderen Dschungel-Begleiter in "Die Stunde danach" berichteten, sei er total am Feiern und genieße das Luxusleben in vollen Zügen. "Marc ist schon mächtig unterwegs, der hat einen Flummi im Arsch. Der ist ständig auf Achse", berichtete zum Beispiel Lucas Cordalis' (55) Unterstützer Peter Klein.

Marc scheint seine Zeit ohne Verena also trotzdem genießen zu können und sich auch nicht allzu sehr um die Moderatorin zu sorgen – Flirt-Regeln für den Dschungel hat er ihr aber trotzdem auferlegt. "Natürlich habe ich ihr gesagt, dass sie mit niemandem flirten soll. Aber ich kenne sie ja, da muss ich mir keine Sorgen machen", berichtete der 44-Jährige ganz entspannt.

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im Dezember 2022

RTL Verena Kerth und Claudia Effenberg am Lagerfeuer

AEDT Verena Kerth und Marc Terenzi, TV-Bekanntheiten

