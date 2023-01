Im Dschungel: Cosimo Citiolo erinnert sich an Geldsorgen!

Cosimo Citiolo (41) spricht offen über eine schwierige Zeit. Der DSDS-Star ist seit vergangenen Freitag im Dschungelcamp zu sehen, wo er bereits die ein oder andere hitzige Diskussion geliefert hatte. Der Stuttgarter geriet zu Beginn mit Tessa Bergmeier (33) aneinander – den Zoff konnten die beiden schnell beiseitelegen. Der Sommerhaus-Kandidat kann nämlich auch anders und sorgt für gute Laune im australischen Busch. Doch jetzt zeigte sich Cosimo nachdenklich.

Der Checker vom Neckar und sein Kumpel Luigi Birofio machten es sich auf einem der Betten bequem und besprachen ernste Themen. "Das ist so eine abgewichste Branche. Ich habe so vielen Leuten geholfen. Und wenn du dann Hilfe brauchst, dann ist kein Schwanz da. Und hast du einmal Erfolg, dann will dich jeder direkt bumsen", erklärte Cosimo. Der 41-Jährige legte direkt nach und offenbarte: "Mich hat aber bis jetzt nur eine Sache so richtig beschäftigt: Das ist diese scheiß Insolvenz. Daher muss ich immer hoffen, dass wieder ein Format kommt und ich dann wieder Geld verdiene."

Um an Kohle zu kommen, müsse Cosimo an Reality-Formaten teilnehmen. Er habe einen Kredit aufgenommen, aber falsch investiert. Gigi reagierte wie gewohnt lässig und scherzte: "Wenn ich der Finanzberater vom Cosimo wäre, ich glaube, ich hätte einen anderen Job gesucht!"

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Cosimo Citiolo, Dschungelcamper

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio und Cosimo Citiolo im Dschungelcamp 2023

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Cosimo Citiolo und Gigi Birofio, Dschungelcamp-Kandidaten 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de