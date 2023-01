Auch ohne Orgasmus: So aktiv ist Kristina Vogels Sexleben!

Für Kristina Vogel (32) ist Sex kein Tabuthema! Die ehemalige Bahnradsportlerin war am 26. Juni 2016 beim Training schwer verunglückt. Nachdem sie in ein künstliches Koma versetzt worden war, wachte sie mit einer Querschnittslähmung auf. Seitdem sitzt die mehrfache Olympiasiegerin im Rollstuhl. In der schwersten Zeit ihres Lebens und bis heute immer an ihrer Seite: ihr Partner Michael Seidenbecher. Jetzt verriet Kristina Details über ihr Sexleben als Mensch mit Behinderung!

Im Interview mit RTL äußerte Kristina lächelnd: "Ich verrate ein ganz großes Geheimnis: Menschen mit Behinderungen haben auch Sex!" Zwar könne sie nicht "die wildesten Kamasutra-Stellungen" ausprobieren, dennoch laufe der Sex mit ihrem Freund gut. Weil die 32-Jährige unterhalb der Brust nahezu kein Gefühl verspüre, erklärte Kristina: "Ich spüre keinen Orgasmus, wie ich ihn früher gespürt habe. Das klassische extreme Beben, das habe ich nicht mehr so wie früher. Ich spüre aber andere Sachen viel, viel deutlicher, also Berührungen am Oberkörper spüre ich viel intensiver, als ich sie früher gespürt habe."

Vor längerer Zeit hatte die 17-fache Weltmeisterin mit ihrem Michael zelebriert, dass die beiden bereits seit 2005 gemeinsam durchs Leben gehen. Auf Instagram hatte die Blondine ihrer Community von ihrem Liebsten vorgeschwärmt: "Jap, ich kenne ihn schon über die Hälfte meines Lebens."

Getty Images Kristina Vogel, seit einem Unfall querschnittsgelähmt

Getty Images Kristina Vogel während eines Events im Jahr 2019

Getty Images Kristina Vogel und Michael Seidenbecher im Dezember 2018

