Martin Fuhsys Skandal: Ex-Flirt Roma hat Vertrauensprobleme

Roma Lina machen die Negativschlagzeilen, um ihren Ex-Flirt Martin Fuhsy immer noch zu schaffen. Vergangenes Jahr wurde dem ehemaligen Are You The One?-Kandidaten vorgeworfen, er habe Frauen belästigt. Unter anderem die Influencerin Kate Merlan (35) berichtete, dass er sie unangemessen berührt habe. Mit der Ex on the Beach-Star Roma stand er lange in engem Kontakt – doch die Vorwürfe sind auch an Roma nicht spurlos vorbeigegangen, wie sie jetzt Promiflash verriet.

Promiflash hat Roma beim "Mates Date – Doing the Lit Social Media Shit"-Event getroffen. Dabei kam auch Martin zur Sprache. Da sie sich eigentlich gut mit ihm verstanden hatte, war sie von den Vorwürfen entsprechend verunsichert. "Ich war wirklich schockiert. Ich hatte gar keine Lust mehr auf Männer", erinnerte sie sich. Sie habe zwar nach und nach wieder Kontakt zu neuen Männern zugelassen, aber leicht sei das nicht gewesen: "Trotzdem fällt es mir sehr schwer zu vertrauen. [...] Ich muss erst einmal für mich wieder klarkommen, runterkommen. Ich glaube, es braucht einfach Zeit, bis ich dieses Vertrauen wieder aufbauen kann."

Mit Martin gesprochen habe sie nicht mehr und das scheint sie auch in Zukunft nicht zu wollen. "Ich habe zu diesem Menschen keinen Kontakt mehr – will ich auch nicht. Ich bin froh, dass dieser Mensch aus meinem Leben verschwunden ist", betonte sie. Alles, was sie erfahren habe, habe sie letztlich darin bestätigt, den Kontakt abzubrechen.

Instagram / romalinas_ Roma Lina, "Ex on the Beach"-Kandidatin

Instagram / martinfuhsy Martin Fuhsy, Reality-TV-Star

Instagram / romalinas_ Roma Lina im Februar 2022

