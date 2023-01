Mit diesem VIP würde Valentina Pahde gerne was trinken gehen

Valentina Pahde (28) kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus! Als Schauspielerin und Influencerin kennt die gebürtige Münchnerin eine ganze Menge Promis. Normalerweise ist der GZSZ-Star eine Person, die von anderen angehimmelt wird. Doch auch für die Blondine gibt es einen VIP, den sie gerne einmal privat treffen möchte. Valentina verrät jetzt: Mit diesem Promi möchte sie gerne etwas trinken gehen!

Im Podcast von GZSZ plaudert die 28-Jährige nun aus, wie begeistert sie von Barbara Schöneberger sei. "Ich habe sie bei 'Verstehen Sie Spaß?' kennengelernt und die war so süß und so lieb und so witzig", schwärmt die ehemalige Let's Dance-Kandidatin. Auch privat sei die TV-Moderatorin "sau witzig". Deshalb hat Valentina einen Wunsch: "Mit der würde ich gerne mal was trinken gehen."

Ob die ehemalige "Forsthaus Falkenau"-Darstellerin auch gerne etwas mit Profi-Sportler Dominik Guehrs (32) trinken gehen würde? Anfang Dezember hatte sie auf Instagram heiße Bilder von ihrem Urlaub auf Bali geteilt. Da Dominik ebenfalls auf der Insel urlaubte und beide beinahe zeitgleich surfboarden waren, wurde gemunkelt, dass sie gemeinsam unterwegs sind.

Getty Images Valentina Pahde im Oktober 2022

Getty Images Barbara Schöneberger, TV-Moderatorin

Instagram / nikguehrs Dominik Guehrs im Urlaub auf Bali

