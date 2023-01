Trockenzeit im Dschungelcamp: Männer leiden unter Sex-Entzug

Im Dschungelcamp herrscht in vielen Bereichen eine Flaute! Auch die diesjährigen Kandidaten rund um Claudia Effenberg (57), Tessa Bergmeier (33) und Papis Loveday (46) müssen im australischen Busch wieder auf ausgiebige Mahlzeiten, Smartphones, einige Hygieneartikel et cetera verzichten – doch die Herren der Schöpfung haben im Moment noch mit einem ganz anderen Problem zu kämpfen: Lucas Cordalis, Gigi Birofio und Co. leiden fernab ihrer Liebsten unter Sex-Entzug!

In der gestrigen Folge von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" lenkte Lucas (55) das Gespräch auf das Thema Sex, denn der Sänger leidet im Dschungelcamp unter der fehlenden Zuneigung seiner Frau Daniela Katzenberger (36). "Irgendwann muss es ja mal raus. Ich weiß ja gar nicht, wie lange kann man es aushalten ohne?", fragte sich der Familienvater und dachte laut über Masturbation nach: "Das Dschungel-Klo wäre so die letzte Option, aber die ist halt sehr unerotisch." Djamila Rowe (55) bat ihm daraufhin sogar ihre Hilfe an: "Ja, mach doch. Ich stell mich auch vor die Tür und pass auf, dass niemand kommt."

Und auch Gigi versank daraufhin genau wie Lucas in erotischen Fantasien. Für einen Dschungelcamper üben solche Gedanken im Moment aber keinen Reiz aus. "Alleine kriege ich keinen hoch", erklärte Cosimo Citiolo (41) und betonte: "Ich habe keinen Entzug. Ich weiß, wenn ich rauskomme, wird es abgehen mit Nathalie."

RTL Lucas Cordalis im Dschungelcamp

RTL Djamila Rowe im Dschungelcamp

RTL Gigi Birofio und Cosimo Citiolo sitzen auf dem Feldbett

