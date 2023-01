Fans gespaltener Meinung: Ist Nazan Eckes zu sexy im Netz?

Hier gehen die Meinungen auseinander! Im Leben der Moderatorin Nazan Eckes (46) hat sich in den vergangenen Jahren einiges verändert. Sie gab ihre Moderation bei "Explosiv – Das Magazin" auf und deutete neue Projekte an. Zudem wurde die Trennung von ihrem Mann Julian Khol (43) bekannt. Ihr scheint es aber gut zu gehen – zumindest posiert die TV-Bekanntheit immer glücklich und vor allem total sexy im Netz. Das gefällt jedoch nicht allen von Nazans Fans!

Vor allem ihre aktuellsten Postings auf Instagram zeigen die 46-Jährige in knappen Bikinis und heißen Looks. Nazan genießt das Leben wohl in vollen Zügen und lässt ihre Follower fleißig daran teilhaben. Doch manche scheinen sie nicht mehr wiederzuerkennen. "Was passiert mit ihr? Wo ist das brave Mädchen von nebenan geblieben?" oder: "Sie wird von Tag zu Tag oberflächlicher", lauten zwei User-Kommentare. Eine andere Nutzerin fragt sich auch, ob die Aufnahmen etwas mit dem Liebes-Aus zu tun haben könnten.

"Ich frage mich seit Tagen aber, ob du dir nach deiner Trennung selber was beweisen willst!? Bleib einfach du, und manchmal ist weniger mehr", heißt es unter einem Video von Nazan, in dem sie lasziv in die Kamera schaut und Dekolleté zeigt. Neben diesen Kommentaren gibt es aber auch zahlreiche Fans, die die Zweifach-Mama unterstützen und ihr Komplimente machen. "Toll siehst du aus, Nazan" und: "Einfach das machen, was dich glücklich macht und genießen", schreiben zwei aus ihrer Community. Was meint ihr: Zeigt sich Nazan zu sexy im Netz? Stimmt unten ab!

Instagram / nazaneckes Nazan Eckes im Januar 2023

Getty Images Nazan Eckes mit Julian Khol bei der Bambi-Verleihung 2015

Instagram / nazaneckes Nazan Eckes, Moderatorin

