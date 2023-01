Bedeutet der Name von Kylie Jenners Baby auf Arabisch Penis?

Und schon rollt ein Shitstorm auf Kylie Jenner (25) zu! Die Unternehmerin war Anfang 2022 zum zweiten Mal Mama geworden. Nachdem sie zunächst verkündet hatte, ihren Sohn Wolf zu nennen, zog die US-Amerikanerin das zurück – seitdem war der Name ihres Kindes unbekannt. Am Wochenende teilte die Beauty nun mit, dass ihr Kleiner Aire heißt. Doch an diesem Namen haben Kylies Fans etwas auszusetzen!

Unter Kylies aktuellem Posting auf Instagram häufen sich bereits die Kommentare zu dem Kindernamen. Darunter sind auch kritische Stimmen. "Ich wünschte, du hättest vorher recherchiert. In einigen arabischen Ländern bedeutet sein Name Penis", schrieb ein erboster User. Ein anderer Nutzer unterstrich das: "Aire wird auf Arabisch als Ayre alias Penis ausgesprochen!"

Kylie selbst hatte sich zu der Verwirrung bisher nicht zu Wort gemeldet. Die Ex von Travis Scott (31) hatte jedoch verraten, wie man den Namen ihres Babys richtig ausspricht – der Wonneproppen wird ganz kurz und knapp "Air" gerufen.

