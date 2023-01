"Großartig": Cora Schumacher reagiert auf Marcs Verlobung

Was sagt wohl Cora Schumacher (46) zur Verlobung von Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41)? Während Club der guten Laune bandelten der Musiker und die Rennfahrerin miteinander an. Doch der Flirt schien schnell der Vergangenheit anzugehören, denn kurz darauf machte sich Marc an Jenny Elvers (50) ran. Obwohl die beiden kurzzeitig ein Paar wurden, fand auch diese Beziehung ein schnelles Ende. Seit Kurzem ist Marc nun mit Verena verlobt, nachdem diese das Dschungelcamp verlassen musste. Aber was sagt Cora eigentlich zu der Blitz-Verlobung?

In einer Story auf Instagram fand Cora liebe Worte für ihren Ex-Flirt und seine Liebste – und verriet, dass sie mit der Verlobung bereits gerechnet hatte: "Großartig! Ich habe es mir ja schon gedacht!", freut sie sich. So macht Cora deutlich, dass sie Marc und Verena das Liebes-Glück gönnt: "Ich freue mich total für euch. [...] Ihr zwei habt euch gefunden. [...] Ihr passt zueinander wie Arsch auf Eimer!" Scheinbar würde sich die 46-Jährige auch über eine Hochzeitseinladung freuen: "Ich komme auf jeden Fall!"

Am Strand stellte Marc seiner Verena die Frage alle Fragen, nachdem sie aus dem australischen Dschungel zurückgekehrt war: "Ich bin so nervös, weil ich dich fragen möchte, ob du mich nie wieder vermissen möchtest", erklärte er und ging vor der Blondine auf die Knie. Verena konnte ihr Glück kaum fassen und fiel ihrem Frisch-Verlobten in die Arme: "Wir sind verlobt!"

SAT.1 Cora Schumacher und Marc Terenzi bei "Club der guten Laune" 2022

RTL Marc Terenzi und Verena Kerths Verlobung im Januar 2023 in Australien

Action Press / Essler, Christian Verena Kerth und Marc Terenzi bei der Eröffnung des Brautladens Soulmaid in Dresden im November 2022

